NURİYE GÜLMEN'E ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN 10 YIL HAPİS CEZASI

OKMEYDANI'nda bir kültür merkezine yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan, aralarında ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen'in bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Heyet, Gülmen'e DHKPC silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ getirildi. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nuriye Gülmen, 2016 yılında akademik görevimden alındım. Ardından 'Ben işimi geri istiyorum' eylemlerine katıldım. Onuru kırılan halktan biriyim. Bana talimatla hareket ediyor deniyor, kabul etmiyorum. Biz sadece işimizden atılmadık. Terörist ilan edildik. Kamuoyunda hedef gösterildik. Eylemlerin örgüt emriyle yapıldığı iddiası boşadır. İki yıldır tutukluyum bu da cezaya dönüşmüş durumdadır dedi.

HAKKIMDA GÖZALTI KARARI OLMAMASINA RAĞMEN, GÖZALTINA ALINDIM

Diğer tutuklu sanık Yasemin Karadağ ise savunmasında, Emniyet bizi terörist olarak damgaladı. Savcı mütalaada beni örgütün üst düzey yöneticisi olarak niteliyor. Bunu neye dayanarak söylüyor bilmiyorum. Slogan attığım iddia ediliyor. Hatırlamamakla birlikte kabul ediyorum. Attığım sloganlarda ne var Ne suçu var Hakkımda gözaltı kararı olmamasına rağmen o gün kültür merkezinde olduğum için gözaltına alındım şeklinde konuştu.

NURİYE GÜLMEN VE YASEMİN KARADAĞ'A 10'AR YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ'ın DHKPC silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 10'ar yıl hapis cezasına hükmederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ'ın ise aynı suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına hükmetti.

Mahkeme kararını açıklamasının ardından duruşmadaki izleyiciler karara tepki gösterdi. Bir süre mahkeme içerisinde bekleyen izleyiciler, polis tarafından duruşma salonu dışına çıkarıldı. 5 kişilik bir grup ise mahkeme salonu önünde bir süre yerde oturduktan adliyeden ayrıldı.