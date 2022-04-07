Nuriye Gülmen'in aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika
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Nuriye Gülmen'in aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

07.04.2022 18:17
Nuriye Gülmen'in aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda tutuklanan Nuriye Gülmen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda tutuklanan Nuriye Gülmen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Açıklanan mütalaada, Gülmen ile 1 sanığın 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ, duruşmaya tutuklu bulundukları SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada esasa ilişkin açıklanan mütalaada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ağustos 2020'de Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde arama yapıldığı, sanık Nuriye Gülmen'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Sanığın 'Agül/Ayşegül' kod adını kullandığı kaydedildi

Açıklanan mütalaada, ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemelerde Türkiye'de faaliyet yürüten şahıslara kod ismi verildiği ve yazışmalar sırasında bu isimlerin kullanıldığı aktarıldı. Kanun Hükmünde Kararname ile öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen sanık Nuriye Gülmen'in Ankara'da 324 gün açlık grevi yaptığının ve siyasi kazanım elde ettiğinin gerekçe gösterildiği mütalaada, sanığın örgütten gelen talimatla bu eylemini sonlandırdığı belirtildi. Mütalaada, sanığın DHKP/C silahlı terör örgütünün Direnişler Meclisi yapılanmasının sorumlusu olduğu ve örgüt içi yazışmalarda 'Agül/Ayşegül' kod adını kullandığı aktarıldı.

15 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada, sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ'ın 'DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ'ın ise üzerlerine atılı 'DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediklerine dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatları istendi.

"Özgürlüğümden mahrumum"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Nuriye Gülmen, "20 aydır tutukluyum. Özgürlüğümden mahrumum, ailemden uzağım. Adaletsizliği kabul etmiyorum" dedi.

Sanık Yasemin Karadağ ise savunmasında, "Kaçma şüphesinden bahsediliyor ancak kaçmak için sağlıklı olmak gerekiyor. Mağduriyetlerimin görülerek, tahliye edilmeyi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada sanıkların avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için mahkemeden süre verilmesini ve tutuklu müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ'ın üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, diğer sanıkların da haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve sanık avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nuriye Gülmen'in aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika
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