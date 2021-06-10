Nurkan Aydoğan: Bankacılık ve finans sektörü, teknoloji ve bilişim dünyası ile ilişki içerisindedir - Son Dakika

Nurkan Aydoğan, aynı zamanda bankacı olmak isteyen ya da bunun dışında bir finans kuruluşlarında da çalışmak isteyenlerin yapması gerekenleri de "Bankacı olmak isteyen ya da bunun dışında bir finans kuruluşlarında da çalışmak isteyenler 'Bankacılık ve Finans Bölümünde' 2 ve ya 4 yıllık eğitim almalıdır. Bankacılık ve Finans son dönemlerde çok ilgi gören ve merak uyandıran iki isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bankacılık ve Finans sektörü ne iş yapara?Koşulların ve şartların uygun olduğu zamanlarda mali kaynaklar yaratılması, bu kaynaklar ile proje ve faaliyetlerin yürütülmesi, uygulanmaya geçirilmesi, bu kaynakların en verimli ve düzgün yönetilmesi gibi kaynakların nasıl kullanılacağını belirleyen bir sektördür." diyerek açıkladı.

Günümüzde her şeyin dijital ortama geçmesi ile bankacılık ve Finansında bu değişimden etkilendiği gözlemlenmiştir. Bu dijitalleşme ile birlikte günümüz de bankacılık ve Finansta teknoloji ve ilişim dünyası ile tanımıştır. Artık birbirinden ayrılmayan bankacılık ve finans ile teknoloji ve Bilişim için Nurkan Aydoğan "Bankacılık ve Finans Bölümü teknoloji ve Bilişim Dünyası ile iç içe geçmiştir. Bankacılık ve Finansı teknoloji olmadan hayal etmek mümkün değildir" Dedi. Bu sözleri ile teknolojik alanda sürekli yenilen ve değişen bankacılık sektörüne de dikkat çekerek, "Bilişim ve teknoloji ne kadar gelişirse bankacılık ve finans da o kadar gelişir. Teknoloji ve bilişimin gerisinde kalmış bir finans ve bankacılık işlemleri artık mümkün değildir" diyerek sözlerine devam etti.