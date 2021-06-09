Nurkan Aydoğan: Dijital Medya Reklamları Bankacılık Sektörünü Canlandırdı

"Dijital Medya reklamcılığı çok emek isteyen ve çok dikkat gerektiren çalışmalardan oluşur. Bu yüzden dijital medya reklamları birçok sektörde olduğu gibi bankacılık sektörünün de son dönemler en çok kullanılan projelerinden biridir. Bankacılık sektörü dijital medya reklamları ile daha çok sükse yapmış ve daha çok dikkat çekmeye başlamıştır." dedi.

Başarılı bankacık uzmanı, Nurkan Aydoğan "Dijital medya reklamcılığı bankacılık sektörünü canlandırdı. Bankacılık sektörü artık dijital medya reklamları ile her kesime hitap edebiliyor ve bu reklamlar ile birçok müşteriyi de kendisine çekebiliyor." diyerek dijital reklamcılığın önemine dikkat çekti. Aydoğan,birçok bankanın bu sayede sektörde tekrar canlandığına da belirtti.

Nurkan Aydoğan kimdir?

Uzman bankacı ve dijital pazarlama uzmanı Nurkan Aydoğan 1984 Malatya doğumludur. 2005 yılından bu yana profesyonel iş hayatında olan ve yaptığı her projeyi başarı ile tamamlayan Aydoğan Dijital reklamcılığa dikkat çekti. Nurkan Aydoğan bankacılık sektörüde Müşteri Temsilcisi, İhtisas İşlemleri Uzmanı, Test Mühendisi, Üst Kitle Müşteri Danışmanı, Dış Ticaret Uzmanı, İş Analisti bölümlerinde çeşitli seviyelerde görev yapmıştır. Daha sonra 2012 ile birlikte Dijital Medya sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Birçok başarılı işe ve projeye imza atan Nurkan Aydoğan kendi deneyim ve başarılarını yazdığı nurkanaydogan.com.tr isimli bir de Web sitesi bulunmaktadır.