Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti - Son Dakika

Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti

25.05.2021 23:37

Dünyaca ünlü Rus karma dövüş sanatçısı ve eski UFC hafif şampiyonu Habib Nurmagomedov, 100 milyon dolar karşılığında ABD'li eski boksör Floyd Mayweather ile dövüşmeyi reddetti. Nurmagomedov'un menajeri Ali Abdülaziz yaptığı açıklamada, "Habib, 'Hayır, ben ayrıldım, anneme ayrıldığımı söyledim, anneme verdiğim sözü tutarım. Eğer annem tekrar dövüşmeme izin verirse belki bunu yaparım, ama hemen şu anda dövüşmememi söylüyor' dedi" ifadelerini kullandı.

Kariyerini resmen sonlandıran dünyaca ünlü dövüşçü Habib Nurmagomedov, annesine verdiği sözü çiğnememek için 100 milyon dolar karşılığında ABD'li eski boksör Floyd Mayweather ile dövüşmeyi reddetti.

"ANNENİN İZNİ OLMADAN CENNETE GİREMEYECEĞİZ"

Sportskeeda'nın aktardığına göre, Habib Nurmagomedov'un menajeri Ali Abdülaziz, "Habib, kariyerini sonlandırdıktan sonra, Floyd Mayweather ile dövüşmesi için 100 milyon dolar teklif aldı. 100 milyon dolar. Floyd'a sorabilirsiniz, istediğiniz herkese sorabilirsiniz" diye açıkladı. Menajer, "Ama Habib, 'Hayır, ben ayrıldım, anneme ayrıldığımı söyledim, anneme verdiğim sözü tutarım. Eğer annem tekrar dövüşmeme izin verirse belki bunu yaparım, ama hemen şu anda dövüşmememi söylüyor' dedi." Ali Abdülaziz, "Habib Müslüman bir kültürden geliyor, biz annelerimize derin saygı duyuyoruz, annenin izni olmadan cennete giremeyeceğiz" diye ekledi.

Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti

Habib Nurmagomedov, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Sarıların sülo: Helal olsun sana. Anasına saygı göstermeyen karısına da kadınlara da saygı göstermez. Önce insan olabilmek. Para nedir arkadaş. Paranın açamayacağı kapı yoktur diyenler para için her şeyi yaparım zihniyetine sahip kişilerdir. Örnek alsınlar! Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır

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