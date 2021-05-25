Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti

Kariyerini resmen sonlandıran dünyaca ünlü dövüşçü Habib Nurmagomedov, annesine verdiği sözü çiğnememek için 100 milyon dolar karşılığında ABD'li eski boksör Floyd Mayweather ile dövüşmeyi reddetti.

"ANNENİN İZNİ OLMADAN CENNETE GİREMEYECEĞİZ"

Sportskeeda'nın aktardığına göre, Habib Nurmagomedov'un menajeri Ali Abdülaziz, "Habib, kariyerini sonlandırdıktan sonra, Floyd Mayweather ile dövüşmesi için 100 milyon dolar teklif aldı. 100 milyon dolar. Floyd'a sorabilirsiniz, istediğiniz herkese sorabilirsiniz" diye açıkladı. Menajer, "Ama Habib, 'Hayır, ben ayrıldım, anneme ayrıldığımı söyledim, anneme verdiğim sözü tutarım. Eğer annem tekrar dövüşmeme izin verirse belki bunu yaparım, ama hemen şu anda dövüşmememi söylüyor' dedi." Ali Abdülaziz, "Habib Müslüman bir kültürden geliyor, biz annelerimize derin saygı duyuyoruz, annenin izni olmadan cennete giremeyeceğiz" diye ekledi.