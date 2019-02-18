Nürnberg'de 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu
44 dakika önce
ÇEVREDE bulunan hastane ve bazı binalarda yaşayanlar tahliye edildi, hava sahası uçuşlara kapatıldı.
ÇEVREDE bulunan hastane ve bazı binalarda yaşayanlar tahliye edildi, hava sahası uçuşlara kapatıldı. 2 bin 500 kişinin yaşadığı bölgede yaklaşık 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Bir kilometre kare alan içindeki bölgede güvenlik tedbirleri alındı, trafikte aksamalar meydana geldi. Bombanın bulunduğu kuyunun içindeki su boşaltılmaya çalışılırken, inşaat çalışmaları da durduruldu. Nürnberg ve Fürth
kentindeki 70, 71, 72, 72, 177 ve 179 numaralı otobüslerin güzergahları değiştirildi. Tahliye edilen vatandaşlar ise Gebersdorf sokağındaki ilkokulda toplandı. Polis
olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:45
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