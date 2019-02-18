Son Dakika Haberleri: Nürnberg'de 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu

Nürnberg'de 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu

44 dakika önce

ÇEVREDE bulunan hastane ve bazı binalarda yaşayanlar tahliye edildi, hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Nürnberg'de 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu, System.String[]
ÇEVREDE bulunan hastane ve bazı binalarda yaşayanlar tahliye edildi, hava sahası uçuşlara kapatıldı. 2 bin 500 kişinin yaşadığı bölgede yaklaşık 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Bir kilometre kare alan içindeki bölgede güvenlik tedbirleri alındı, trafikte aksamalar meydana geldi. Bombanın bulunduğu kuyunun içindeki su boşaltılmaya çalışılırken, inşaat çalışmaları da durduruldu. Nürnberg ve Fürth kentindeki 70, 71, 72, 72, 177 ve 179 numaralı otobüslerin güzergahları değiştirildi. Tahliye edilen vatandaşlar ise Gebersdorf sokağındaki ilkokulda toplandı. Polis olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:45 

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