Nürnberg'de corona virüsü depremi! Frey... - Son Dakika
Son Dakika Spor Nürnberg'de corona virüsü depremi! Frey... - Son Dakika Spor

Nürnberg'de corona virüsü depremi! Frey...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü salgını spor dünyasını da derinden sarsmaya devam ediyor.

Nürnberg'de corona virüsü depremi! Frey..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü salgını spor dünyasını da derinden sarsmaya devam ediyor.


Corona virüsününün sıçradığı son takım Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg oldu. Kulüp, teknik heyet ve futbolcular üzerinde yapılan kontroller neticesinde en az 1 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Kulüp ayrıca diğer testlerin sonucunun henüz netlik kazanmadığını duyurdu.


Fenerbahçeli Frey forma giyiyor


Fenerbahçe'den kiralık giden Michael Frey'in de forma giydiği Alman temsilcisi, yetkililerle iletişime geçildiğini ve gerekli önlemlerin vakit kaybedilmeden alındığı ifade etti.

Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:32 
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