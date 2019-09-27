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Nürnberg'de düzenlenen ileri eğitim fuarı ilgi gördü

2 saat önce

Nürnberg'de düzenlenen İleri Eğitim Fuarı ilgi gördüTaner Tüzün, Nürnberg, (DHA)- Nürnberg'de başkanlığını Ümit Sormaz'ın yaptığı ve eğitim veren resmi kurumların, özel okul ve kuruluşların üye olduğu BildungsFairBund e.V derneğinin düzenlediği 'İleri Eğitim Furarı' ilgi gördü.

Nürnberg'de düzenlenen İleri Eğitim Fuarı ilgi gördü

Taner Tüzün, Nürnberg, (DHA)- Nürnberg'de başkanlığını Ümit Sormaz'ın yaptığı ve eğitim veren resmi kurumların, özel okul ve kuruluşların üye olduğu BildungsFairBund e.V derneğinin düzenlediği 'İleri Eğitim Furarı' ilgi gördü.

Derneğin, Meistersingerhalle salonunda düzenlediği İleri Eğitim Fuarı'na, Bavyera Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Anna Stolz'un yanında, çok sayıda Türk eğitimci ve genç de katıldı. Fuarın açılış konuşmasında, Dernek Başkanı Ümit Sormaz, ömür boyu eğitimin altını çizdi ve böyle fuarlarda arz ve talebi görebildiklerini belirtti.

'EĞİTİM'DE GÜNCELLEME ÖNEMLİ'

Bavyera Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Anna Stolz, ise fuarı düzenleyen dernek başkanı ve yönetimini tebrik ederek, eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Dijital değişime dikkat çeken müsteşar, eğitim kurumlarının da bu doğrultuda eğitimlerini güncellemeleri gerektiğini belirtti.

'TÜRK TOPLUMU EĞİTİME ÖNEM VERİYOR'

Nürnberg Türk Toplumu (TGMN) Başkanı Bülent Bayraktar, müsteşara Türk toplumunun eğitime çok önem verdiğini, Yabancı İşletmelerin Çırak Eğitme Derneği (AAU Ausbildungsring Auslendischer Unternehmer e.V ) gibi bir eğitim derneği kurarak, hem çırak eğitimine, hem de esnafların eğitimine katkı sağladıklarını belirtti. Türk toplumunun çok sayıda eğitimci çıkardığını, buna örnek olarak da Ümit Sormaz gibi tüm sektöre damga vuran şahsiyetlerin yetiştiğini söyledi.

'TÜRKLERDEN YOĞUN İLGİ'

Tüm gün süren İleri Eğitim Fuarı'na, Türkler de büyük ilgi gösterdi. Katılımcı eğitim kurumlarından geniş bilgi alan gençler, fuardan faydalandıklarını söylediler.

Nürnberg'de düzenlenen ileri eğitim fuarı ilgi gördü

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:02 Kaynak: DHA
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