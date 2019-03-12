Nürnberg'de Ediz Hun Kuyruğu

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde 17 Mart'a kadar devam edecek olan 24. Nürnberg Türkiye- Almanya Film Festivali
'nde 'ömür boyu onur ödülü'ne layık görülen Yeşilçam'ın unutulmaz aktörü Ediz Hun
başrolünü Filiz Akın
ile paylaştığı 'Ankara
Ekspresi' filmi sonrası hayranları ile buluştu.
JİMNASTİK HAREKETLERİ YAPTI
Festival Yöneticisi Ayten Akyıldız ile söyleşi yapan Hun'a hayranları büyük ilgi gösterdi. Hun, espri dolu konuşması sırasında hayatından kesitler de sundu. Konuşmasının başında, "Resim çektirme arzunuz, o sanatçıya duyduğunuz sevgidendir" diyerek herkesle tek tek fotoğraf çektireceğini söyledi. 78 yaşındaki aktör zaman zaman ayağa kalkarak jimnastik hareketleri yaptı ve yıllar önceki anılarını tüm detaylarıyla anlattı.
İLK FİLMDEN 12 BİN 500 LİRA KAZANDI
Bilim insanı, oyuncu, politikacı, yazar ve sanatçı kimliği bulunan Hun, ilk filmden kazandığı parayı "12 bin 500 liraydı" diye açıkladı. 49 yıllık eşi Berna Hun ile nasıl tanıştığını da esprili şekilde analatan Ediz Hun ile fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Hun yazdığı kitaplarını da hayranları için imzaladı.