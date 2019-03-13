Nürnberg'de İstiklal Marşımızın 98. Yılı Kutlandı

TÖREN başta Başkonsolos Yavuz Kül ile tüm konsolosluk mensuplarının yanı sıra, çok sayıda Türk Sivil Kuruluş başkanları ve vatandaşlarımızın katıldı.

TÖREN başta Başkonsolos Yavuz Kül ile tüm konsolosluk mensuplarının yanı sıra, çok sayıda Türk Sivil Kuruluş başkanları ve vatandaşlarımızın katıldı. Tören, öğretmen Veli Aktürk'ün sunuculuğunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.



ORTAK DEĞERLERİMİZ BİZİ BİR TUTUYOR



Başkonsolos Yavuz Kül, yaptığı konuşmada, "Ortak değerlerimiz, bizleri bir araya tutuyor. Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile vatanımız ve şanlı bayrağımız için kanlarını döken şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.



BAYRAK ŞİİRİ OKUNDU



Daha sonra, Nehir Demircan adlı öğrenci 'Bayrak' şiirini okudu. Sinevizyon gösterisi sonrası Doç. Dr. Oğuzhan Durmuş 'Milletin Sesi Mehmet Akif' konulu bir konuşma yaptı. Öğretmen İlhami Edemen ise 'Bülbül' şiirini okudu. Sine vizyonda öğrencilerin istiklal marşı okunuşu izlendi.

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