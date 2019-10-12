Son Dakika Haberleri: Nürnberg'de tren garında ölü bulunan mert, bursa'da toprağa verildi
Son Dakika Güncel Nürnberg'de tren garında ölü bulunan mert, bursa'da toprağa verildi

Nürnberg'de tren garında ölü bulunan mert, bursa'da toprağa verildi

13 dakika önce

ALMANYA'nın Nürnberg kentindeki tren garında, 5 Ekim günü, ölü bulunan Mert Çokluk'un (24) cenazesi, hava yolu ile memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi.

Nürnberg'de tren garında ölü bulunan mert, bursa'da toprağa verildi, System.String[]

ALMANYA'nın Nürnberg kentindeki tren garında, 5 Ekim günü, ölü bulunan Mert Çokluk'un (24) cenazesi, hava yolu ile memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi. Mert Çokluk'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Çokluk'un ölüm nedeninin araştırıldığı, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadığı bildirildi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünü dereceyle bitirdikten sonra geçen yıl yüksek lisans yapmak için Almanya'nın Nürnberg kentine giden ve burada hem eğitimi sürdürüp, hem de çalışan Mert Çokluk, 5 Ekim'de Nürnberg Tren Garı'nda ölü bulundu. Çokluk'un ölümünden 5 gün sonra Almanya Başkonsolosluğu'nca, acı haber Orhangazi'deki ailesine bildirildi. Mert Çokluk'un cenazesi konsolosluktaki işlemlerinin ardından hava yoluyla Almanya'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na buradan da memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çokluk'un cenazesinin Orhangazi'ye getirildiği sırada çiftçi babası Bekir Çokluk ile annesi ve Uludağ Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan kardeşi Murat Çokluk gözyaşlarına boğuldu. Mert Çokluk'un cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından Yeni Gürle Mahallesi'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çokluk'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Murat Çokluk, ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, en son 4 Ekim tarihinde ailesiyle telefonda konuşan, bir daha haber alınamayan ve 5 Ekim günü tren garında cesedi bulunan Mert Çokluk'un ölüm nedeni hem konsolosluk hem de Alman polisi tarafından araştırılıyor. Yapılan incelemelerde Çokluk'un vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadığı bildirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız
Son dakika: Fransa, Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurdu UEFA'dan asker selamı skandalı! Milli Takım'ın sevinci için inceleme başlatıldı Sınırdaki fotoğrafları gündem olan Buket Aydın'dan eleştirilere "Ferrarili" yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 23:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nürnberg'de tren garında ölü bulunan mert, bursa'da toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]