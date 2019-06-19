Son Dakika Haberleri: Nürnberg'de üç gün Türk Günü kutlandı
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Nürnberg'de üç gün Türk Günü kutlandı

1 saat önce

NÜRNBERG'in merkezi Jakops Meydanında gerçekleşen etkinlikte Türk ve diğer uluslardan çok sayıda katılımcı birlikte eğlenirken, Türkiye'den yöresel yemekler katılımcılara sunuldu.

Nürnberg'de üç gün Türk Günü kutlandı, System.String[]
NÜRNBERG'in merkezi Jakops Meydanında gerçekleşen etkinlikte Türk ve diğer uluslardan çok sayıda katılımcı birlikte eğlenirken, Türkiye'den yöresel yemekler katılımcılara sunuldu. Üç gün süren Nürnberg Türk Günü'nde, Ankara radyosu eski sanatçısı Musa Altın, Grup Karizma, halk dansları topluluğu sahneye sahne aldı, Oğuz Yılmaz konser verdi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:48 
Türkiye, Güncel
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