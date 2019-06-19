Nürnberg'de üç gün Türk Günü kutlandı
1 saat önce
NÜRNBERG'in merkezi Jakops Meydanında gerçekleşen etkinlikte Türk ve diğer uluslardan çok sayıda katılımcı birlikte eğlenirken, Türkiye'den yöresel yemekler katılımcılara sunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:48
NÜRNBERG'in merkezi Jakops Meydanında gerçekleşen etkinlikte Türk ve diğer uluslardan çok sayıda katılımcı birlikte eğlenirken, Türkiye
'den yöresel yemekler katılımcılara sunuldu. Üç gün süren Nürnberg Türk Günü'nde, Ankara
radyosu eski sanatçısı Musa Altın, Grup Karizma, halk dansları topluluğu sahneye sahne aldı, Oğuz Yılmaz
konser verdi.
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