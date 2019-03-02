Son Dakika Haberleri: Nürnberg'de Yangın: 4'ü Çocuk 5 Kişi Öldü

Nürnberg'de Yangın: 4'ü Çocuk 5 Kişi Öldü

1 saat önce

NÜRNBERG Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Alexandra Federl tarafından yapılan açıklamada Sandreuth semtindeki İndustrie caddesi üzerinde bulunan 11 numaralı binada henüz nedeni bilinmeyen nedenlerden dolayı sabaha karşı yangın çıktığı, yangının hızla yayılması sonucu 34 yaşındaki bir kadın ile 4...

Nürnberg'de Yangın: 4'ü Çocuk 5 Kişi Öldü, System.String[]
NÜRNBERG Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Alexandra Federl tarafından yapılan açıklamada Sandreuth semtindeki İndustrie caddesi üzerinde bulunan 11 numaralı binada henüz nedeni bilinmeyen nedenlerden dolayı sabaha karşı yangın çıktığı, yangının hızla yayılması sonucu 34 yaşındaki bir kadın ile 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Binada bulunan diğer 4 kişinin de ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırığı açıklandı.

Cumartesi sabah saat 03.00'te meydana gelen yangının çıkış nedeni hakkında bir açıklama yapmanın henüz erken olduğunu ve konuyla ilgili kriminal ekipler tarafından olay yerinde inceleme başlatıldığını belirten Federl, binanın kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:55 

Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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