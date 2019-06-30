Son Dakika Haberleri: Nürnberg'in Türkiye kökenli ilk başkan adayı
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Nürnberg'in Türkiye kökenli ilk başkan adayı

1 saat önce

ALMAN Hür Demokratlar Partisi (FDP) 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek Nürnberg büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için Ümit Sormaz'ı başkan adayı olarak seçti.

Nürnberg'in Türkiye kökenli ilk başkan adayı, System.String[]
ALMAN Hür Demokratlar Partisi (FDP) 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek Nürnberg büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için Ümit Sormaz'ı başkan adayı olarak seçti.

1979 Yozgat doğumlu olan Ümit Sormaz, 29 Haziran'da yapılan genel kurulda büyük bir çoğunlukla seçildi.

İKİ KİŞİDEN BİRİ GÖÇMEN

Bavyera'nın 540 bin nüfuslu ikinci büyük şehrinde toplumun her iki kişiden birinin göçmen olması Sormaz, için büyük avantaj. SPD'nin Almanya genelinde süren oy kaybı, Yeşiller ve Sol Parti'nin Türkiye karşıtı söylemlerinin de Türk seçmene alternatif oluşturmaması Sormaz'ın avantajlarından.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:03 
Türkiye, Güncel
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