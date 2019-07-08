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Nürnberg'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

1 saat önce

TÜRKİYE'nin sahne olduğu darbe girişimi karşısında Türk halkının demokrasi için verdiği mücadelenin üçüncü yıldönümü, 15 Temmuz Pazartesi günü Nürnberg Başkansolosluğu'nda düzenlenen törenle kutlanıyor.

Nürnberg'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
TÜRKİYE'nin sahne olduğu darbe girişimi karşısında Türk halkının demokrasi için verdiği mücadelenin üçüncü yıldönümü, 15 Temmuz Pazartesi günü Nürnberg Başkansolosluğu'nda düzenlenen törenle kutlanıyor. Regnesburgerstr.69 adresindeki konsolosluk binasında saat 18.00'de gerçekleşecek etkinlik herkese açık olacak.

Sela okunması ile başlayacak program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edecek ardından öğretmen Dursun Bostancı 'Millete Bakın Hele' şiirini seslendirecek. Sinevizyon gösterisi ve 15 Temmuz video klibinin de gösterileceği etkinlik kapanış duası ile sona erecek.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:42 
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