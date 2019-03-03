Nürnberg'te Yas İlan Edildi
1 saat önce
ALMANYA'nın Nürnberg kentinde cumartesi sabaha karşı saat 03.00'te İndisturie sokağında çıkan yangını önce Türk işletmesi Alanya Fırın çalışanları farketti.
ALMANYA'nın Nürnberg kentinde cumartesi sabaha karşı saat 03.00'te İndisturie sokağında çıkan yangını önce Türk işletmesi Alanya
Fırın çalışanları farketti. Hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Ekipler, yanan binada 4 çocuk ile bir kadının cansız bedenini çıkardı, aynı aileden 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
BAŞKAN: ACIMIZ BÜYÜK
Nürnberg Belediyesi ise yangından hayatını kaybedenler için kentte yas ilan etti. Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly, Nürnberg'in onlarca yıllıdır böyle bir yangın felaketi yaşamadığını vurgulayarak, "Acımız büyük. Şimdi bütün şefkatimiz ölenlerin yakınları için" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:05
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