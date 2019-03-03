Son Dakika Haberleri: Nürnberg'te Yas İlan Edildi

Nürnberg'te Yas İlan Edildi

1 saat önce

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde cumartesi sabaha karşı saat 03.00'te İndisturie sokağında çıkan yangını önce Türk işletmesi Alanya Fırın çalışanları farketti.

Nürnberg'te Yas İlan Edildi, System.String[]
ALMANYA'nın Nürnberg kentinde cumartesi sabaha karşı saat 03.00'te İndisturie sokağında çıkan yangını önce Türk işletmesi Alanya Fırın çalışanları farketti. Hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Ekipler, yanan binada 4 çocuk ile bir kadının cansız bedenini çıkardı, aynı aileden 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.



BAŞKAN: ACIMIZ BÜYÜK

Nürnberg Belediyesi ise yangından hayatını kaybedenler için kentte yas ilan etti. Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly, Nürnberg'in onlarca yıllıdır böyle bir yangın felaketi yaşamadığını vurgulayarak, "Acımız büyük. Şimdi bütün şefkatimiz ölenlerin yakınları için" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:05 

Alanya, Güncel
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