Son Dakika Haberleri: Nürnberg Türk-Alman Film Festivali 9 Mart'ta Başlıyor

Nürnberg Türk-Alman Film Festivali 9 Mart'ta Başlıyor

1 saat önce

BU yılki kısa film yarışmasının jüri başkanı, Die Familie (2018) ve Die Besucher (2013) filmleriyle Türkiye Film Festivali'nde temsil edilen Berlin merkezli yönetmen Constanze Knoche olacak.

Nürnberg Türk-Alman Film Festivali 9 Mart'ta Başlıyor, System.String[]
BU yılki kısa film yarışmasının jüri başkanı, Die Familie (2018) ve Die Besucher (2013) filmleriyle Türkiye Film Festivali'nde temsil edilen Berlin merkezli yönetmen Constanze Knoche olacak. Diğer jüri üyeleri, İstanbullu film ve televizyon oyuncusu Berrak Tüzünataç, Erlangen'li bilim adamı ve belgesel yapımcısı Carolin Lano, Nurenberg'den ses mühendisi ve yapımcı Robert Kellnerla oldu. Festivalin bu yılki onur konukları Filiz Akın ile Ediz Hun olacak.

En iyi Kısa Film için yarışacak 14 aday şöyle:

Dikenli Tel: Serdal Altun Yakında: Daniel Popat

Çember: Subutay Kırkpınar

Mitoz: Halit Ruhat Yıldız

Kışmet: Doğuş Özokutan, Vasvi Çiftcioğlu

Kerata: Kasım Ördek

3: 1: Alisia Manuguerra, Kaset: Serkan Fakılı

Catharsis: Alison Kuhn

Finiş: Benhür Bolhava

Kurtarıcı: Angelica Germana Bozza

Naftalin: M. Furkan Daşiblek

Leke (Yer): Tufan Şimşekcan, Ozan Sihay

Elbise provası: Jannis Lenz, AUT
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:55 

Türkiye, Film Festivali, Güncel
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