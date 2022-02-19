Üye Girişi
Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor - Son Dakika

Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor

19.02.2022 21:42
Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor

Almanya'da bu yıl 26'ncı kez düzenlenecek olan Türkiye-Almanya Festivali, Tafelhalle'de 11 Mart tarihinde gerçekleştirilecek gala ile başlayacak.

Almanya'da bu yıl 26'ncı kez düzenlenecek olan Türkiye-Almanya Festivali, Tafelhalle'de 11 Mart tarihinde gerçekleştirilecek gala ile başlayacak.

Almanya'daki en köklü Türk film festivali olan ve iki ülke arasındaki en önemli sinema etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Nürnberg Türkiye-Almanya Festivali'nde bu sene onur ödülleri, Claudia Tronnier (ARTE Sinema ve Televizyon Filmleri Genel Başkanı), Perihan Savaş ve Ahmet Boyacıoğlu'na (Uluslararası Altın Portakal Antalya Film Festivali, Gezici Film Festivali Sanat Yönetmeni) verilecek. Bergen filmiyle açılışı gerçekleşecek olan Festivalin galasına, Bergen filminin yapımcısı Mine Şengöz, Bergen filminin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikcioğlu, Nergiz Öztürk ve Tilbe Saran katılacak. Festivale, Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg ikinci Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner ve Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Genel Sekreteri Klaus Eder ile birlikte çok sayıda davetli katılacak.

FESTİVAL, İKİ ÜLKE ARASINDA KÜLTÜRLER ARASI DAYANIŞMAYI PEKİŞTİRİYOR

Türkiye-Almanya Film Festivali'yle ilgili İnter Forum Derneği Genel Başkanı Adil Kaya, "Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle gecikmeli başlayan Film Festivali, bu yıl 11-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. 1992 yılında Türkiye Sinema Günleri adı altında başlayan Türkiye-Almanya Film Festivali'nin bu yıl 26'ncısı gerçekleşecek. İki ülke sinemasını konu alan filmlerin gösterildiği Türkiye-Almanya Film Festivali, kültürlerarası iletişimi sinema sanatı bağlamında sürekli kılan tek film festivali" dedi.

Film Festival Yönetmeni Ayten Akyıldız ise, "Almanya'nın önde gelen festivallerden biri sayılan Türkiye-Almanya Film Festivali, iki ülke sinema sanatı arasında kültürlerarası birlikteliğe ve dayanışmaya hizmet etmektedir. Bu nedenle izleyicilere, iki ülke sinemasının güncel örneklerini benzeri olmayan geniş bir yelpazede sunmakta ve bunu yaparken çok önemli toplumsal ve kültürel işlevler yerine getirmektedir" dedi.

Türkiye-Almanya Film Festivali 20 Mart Pazar günü sona erecek.

(İlhan Baba/İHA)

Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor
Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor

YORUMLAR
500
Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin... RÖPORTAJ - Prof. Dr. Can Ünver, Hanau'daki ırkçı terör saldırısını tüm yönleriyle değerlendirdi (1) RÖPORTAJ - Prof. Dr. Can Ünver, Hanau'daki ırkçı terör saldırısını tüm yönleriyle değerlendirdi (1)

Film Festivali, Türkiye, Almanya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:32 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan genel seçim açıklaması: Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz
21:24 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı
21:05 Beşiktaş Altay'ı 1-0 yendi! Kara Kartal hasrete son verdi
20:42 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıkınca mahalle karantinaya alındı
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 21:49:58. #1.11#
SON DAKİKA: Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement