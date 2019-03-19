Nürnberg Uyum Meclisi, Irkçılığa Karşı Yürüdü

KENT belediyesi önünde başlayarak İnsan Hakları Caddesine kadar devam eden yürüyüşe, halk da büyük destek verdi.

KENT belediyesi önünde başlayarak İnsan Hakları Caddesine kadar devam eden yürüyüşe, halk da büyük destek verdi. Burada yaptığı konuşmada ırkçılığı lanetleyen Nürnberg Uyum Meclisi 2'nci Başkanı İlhan Postaloğlu, şunları söyledi: "Bugün burada toplanmamızın sebebi, ırkçılığa, teröre, nefret suçlarına karşı birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu göstermektir. Biz, Uyum Meclisi olarak birlik, huzur ve ahenk içerisinde, topumla beraber yaşamayı vazife edindik. Bizler, din, dil, ırk, ayrımı yapmadan herkesi birlik ve beraberliğe çağırıyoruz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz." Yeni Zelanda'daki hain terör saldırısını da kınayan Postaloğlu, hayatlarını kaybedenleri saygı ile andıklarını söyledi.

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