Nursaçan'dan OSB'ye yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nursaçan'dan OSB'ye yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirme - Son Dakika

Nursaçan'dan OSB'ye yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirme

6 saat önce

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, hayata geçirilen teknolojik yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nursaçan'dan OSB'ye yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirme, System.String[]

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, hayata geçirilen teknolojik yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

OSB'den yapılan yazılı açıklamada, Nursaçan, Kayseri OSB olarak, fiber optik kablo ağıyla elektrik, doğalgaz, su ve itfaiye sistemleriyle sanayicilere çok güçlü ve örnek bir altyapı sunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Nursaçan ayrıca endüstri 4.0 teknolojisine göre, yol, su, doğalgaz, fiber optik, elektrik ve itfaiye altyapısıyla kesintisiz hizmet verildiğini ifade etti.

Sanayicilere en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirten Nursaçan, şunları kaydetti:

"Elektrik Şebekesi için kullandığımız SCADA sistemiyle ana dağıtım binalarımızı ve bir milyon metrekare alan üzerine kurulu, 55 MWp kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük Güneş Enerjisi Santralinin (GES) uzaktan izlenerek, anlık olarak kumanda ve kontrol edilmesi, bu devasa tesisin verim kaybında, arıza durumunda ya da anlık olarak üretim kapasitesi takip edilerek, rantabl şekilde çalışması sağlanmaktadır.

Su SCADA sistemiyle de su şebekesinde terfi merkezleri, su kuyuları ve depolardaki suyun miktarının seviyelerine göre pompalarının kontrol edilmesine imkan sağlanmaktadır. Bu sayede yağmur yağdığında terfilerin durumuna göre müdahale edilerek, su taşkınlarının önüne geçilip, temiz su ihtiyacının kesintisiz sağlanmasına yardımcı olunmaktadır."

Yönetimleri döneminde örnek bir teşkilat haline getirilen Kayseri OSB İtfaiyesinde Acil Durum İhbar sistemini de tesis ettiklerini aktaran Nursaçan, "Kapalı devre fiber ağ yapısı ile çalışmakta olan bu sistem, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri için olmak üzere 3 ayrı butondan oluşmakta ve hayati öneme sahip ihbar ve yardım çağrıları gibi gerekli durumlarda devreye girmektedir." ifadelerini kullandı.

Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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