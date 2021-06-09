Nursaçan, "GES projeleri 2020 yılında 10 milyon 828 bin dolar getiri sağladı"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş enerjisi santrallerinin (GES) sayısı her geçen yıl artıyor. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, hem Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan GES'ler hem de sanayiciler tarafından yapılan çatı GES'ler ile ülke ekonomisine çok önemli katkı sağladıklarını söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Allah'ın verdiği enerji imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azalmasına katkı sunmak için azami gayret gösterdiklerini belirtti.

"KAYSERİ GES'LERDE LİDER ŞEHİRLER ARASINDA"

GES'ler konusunda Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün önemli yatırımlar yaptığını ve son yıllarda sanayicilerin de çatı GES'ler ile yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini ifade eden Tahir Nursaçan, bu yatırımlara önümüzdeki yıllarda yenilerinin ekleneceğini kaydetti. Güneş enerjisinin değerlendirilmesinde Kayseri OSB'nin Türkiye'de ayrı bir yerde olduğunu vurgulayan Nursaçan, OSB'nin bu yatırımlarıyla Kayseri'nin de GES'ler açısından Türkiye'nin ilk üç ilinden biri olduğunu belirtti.

"YILLIK ÜRETİM 110 MİLYON KİLOVATSAATE YAKLAŞTI"

Güneş enerjisinden elektrik üretimin Kayseri OSB'de yıllık 110 milyon kilovatsaate yaklaştığını dile getiren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'müzün yatırımlarıyla 2020 yılındaki elektrik üretimimiz 69 milyon kilovatsaate ulaştı. Yap işlet devret ile yaptırılan GES'te ise 20 milyon kilovatsaati aşkın üretim söz konusu. Sanayicilerimizin yaptırdıkları çatı GES'ler ile birlikte üretimimiz 110 milyon kilovatsaati buluyor" dedi.

"GES GELİRİMİZ YILLIK 10 MİLYON DOLARI AŞTI"

GES yatırımlarıyla ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azalmasına katkı sunduklarını vurgulayan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, hayata geçirdikleri GES projelerinin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne 2020 yılında 10 milyon 828 bin dolar gelir getirdiğini, söyledi.

Ülkemizin dünyanın en iyi güneş alan ülkelerinden olduğunu vurgulayan Başkan Nursaçan, "Güneşimizi, verimliliğe ve enerjiye dönüştürmek akılcı bir yatırımdı. Biz de bu yatırımı dev bir tesis ile sanayicimize ve şehrimize kazandırdık. Bu yatırımla gelecek yıllarda OSB'mizin alt ve üstyapısına harcayacağımız bir gelir kapımız oldu. Bundan sonra da çevremizi koruyacağız ve çevreci enerji kaynaklarını değerlendireceğiz. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için bu tür yatırımları yaygınlaştırmalıyız" dedi. - KAYSERİ