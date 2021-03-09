Kayseri OSB Başkanı: Sanayicilerimiz konteyner bulmakta zorlanıyor" - Son Dakika

Kayseri OSB Başkanı: Sanayicilerimiz konteyner bulmakta zorlanıyor"

09.03.2021 14:03

Nursaçandan iki açıklama geldi. Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, öncelikle "Hammadde girdilerindeki fiyatların ciddi artışı, sanayicimizin üretimini etkiliyor." diyerek sanayicilerin konteyner bulmakta zorlandığını belirtti.

- Nursaçan: "Hammadde girdilerindeki fiyatların ciddi artışı, sanayicimizin üretimini etkiliyor"

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan:

"Sanayicilerimiz konteyner bulmakta zorlanıyor"

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, hammadde girdilerindeki fiyatların ciddi artışının sanayicinin üretimini etkilediğini söyleyerek, "Sanayicilerimiz konteyner bulmakta zorlanıyor" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yaptığı açıklamada, sanayicilerin sıkıntılarını dile getirdi. Hammadde girdilerinin fiyatının ciddi bir şekilde arttığını kaydeden Nursaçan, "Ülkemizde üretim ve istihdam açısından çok sevindirici güzel gelişmelerin olduğuna şahitlik ediyoruz. Bundan dolayı da arz, talep dengesinin dünyamızdaki dengede bir artış söz konusu olduğu içinde elbette ki talebin karşılanmasında bir sıkıntının olduğunu, hammadde piyasasında da bugün Çin kendisi belli bir gücün, potansiyelin ve kapasiteye sahip olduğu için dünyadaki tüm hammaddeler üzerinde bir değişik denge kurabildiğini görüyoruz. Bu da hem bizim ülkemizi hem de başka ülkeleri etkiliyor. Şuanda dünyada ana hammadde girdilerindeki fiyatlarda çok ciddi bir yükselişin olduğunu görmekteyiz. Bu da sanayicimizi üretim açısından, maliyetlerinin değerlendirme ve yapabilme açısından çok ciddi manada etkilediğini görüyoruz. Bu süreci de yine devlet büyüklerimizin de, ülkemizin de yeni stratejik yatırım politikalarını geliştirme sayesinde açmamız gerekliliğinin kaçınılmaz bir gerek olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ümit ediyorum ki, bu sorunu en kısa zamanda aşarız. Yeni yeni ülkemizin petrokimya tesislerini ve metal sanayideki gelişmeye ışık tutmamız, öncülük etmemiz, devlet büyüklerimizin de bu konuda yatırımları, elbette ki muhterem Cumhurbaşkanımızın da açıklayacağı yeni ekonomik ve kalkınma yatırım programlarında bunu da göreceğimizi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İhracat yapan sanayicilerin konteyner bulamadığını, konteyner fiyatlarının da arttığını dile getiren Nursaçan, "Diğer taraftan sorun sırf hammadde ile bitmiyor. Ürünü üretiyorsunuz, konteyner bulamıyorsunuz. Sanayicilerimiz her gün arıyor ve konteyner bulmakta sıkıntı çektiklerini söylüyor. İncelediğimiz zaman karşımızda dünyada bir konteyner dar boğazının olduğunu görüyoruz. Dünyadaki konteyner sayısının konteyner ihtiyacını karşılamakta yeterli olduğunu görüyoruz. Sorun ne, ABD 'ben konteynerleri boş göndermem' diye bir politika uygulamaya başlamış. ABD konteynerleri dünyadaki en büyük tüketicilerden biri olduğu için konteynerler boş gitmeyince stokta boş konteyner bekliyor. Bu sefer dünyadaki diğer ülkelerdeki ve bizim ülkemizdeki sanayicilerde bundan ciddi anlamda etkileniyor. El birliği içerisinde bu sorunu çözmemiz lazım. Şuanda konteyner ve sevkiyat fiyatlarında da yüzde 100, yüzde 200 ve yüzde 300 oranında artışlar var. Devlet büyüklerimizden de, ilgilerimizden de bu konuya hep beraber bir çözüm bulmak için gayretlerini görüyoruz. Onlara dua ve teşekkür ediyoruz. Biran önce de bu sorunları en kısa zamanda çözmek ümidiyle diyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri OSB Başkanı: Sanayicilerimiz konteyner bulmakta zorlanıyor
Kayseri OSB Başkanı: Sanayicilerimiz konteyner bulmakta zorlanıyor
Kayseri OSB Başkanı: Sanayicilerimiz konteyner bulmakta zorlanıyor
Kayseri OSB Başkanı: Sanayicilerimiz konteyner bulmakta zorlanıyor
Kayseri OSB Başkanı: Sanayicilerimiz konteyner bulmakta zorlanıyor
Kayseri OSB Başkanı: Sanayicilerimiz konteyner bulmakta zorlanıyor

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Kayseri, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri OSB Başkanı: Sanayicilerimiz konteyner bulmakta zorlanıyor' - Son Dakika Ekonomi


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