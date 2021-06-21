Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü OSB'ye taşınacak - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün OSB'ye taşınması için protokol imzalandı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, modern fuar merkezinin OSB'ye kazandırılmasının ardından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün OSB'ye taşınması için düzenlenen protokol imza törenine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali Yaprak katıldı.

Protokol çerçevesinde Kayseri OSB Genel Kurulu'nun onayının ardından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün OSB'ye getirilmesi için çalışmalara başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nursaçan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün yanı sıra ORAN Kalkınma Ajansı'nın da Kayseri OSB'de hizmet vermesi için girişimde bulunduklarını, Ar-Ge çalışmalarına hız verecek Teknopark'ın da Kayseri OSB'ye getirilmesi yönünde gayret gösterdiklerini belirtti.

Nursaçan, Teknopark için yaklaşık 10 bin metrekarelik arsa belirlendiğini, arsa tahsisinin bakanlık onayından geçtiğini kaydetti.