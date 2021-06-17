Kayseri OSB'de bir günde 2 bin 380 çalışan aşılandı - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sabit ve mobil aşı uygulamasıyla bir günde 2 bin 380 kişinin aşılandığını bildirdi.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nursaçan, İl Sağlık Müdürlüğünün Kayseri OSB'deki aşı uygulama merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nursaçan, Sağlık Bakanlığı'nın OSB'ler için sağladığı aşı imkanını, kısa sürede yaptıkları organizasyonla başlattıklarını belirtti.

Nursaçan, İl Sağlık Müdürlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Üretimin devamlılığı ve güvenliği için aşı çalışmaları çok önemli. OSB'ler için sağlanan aşı imkanlarını kısa sürede organize olarak lojistik destek vermek suretiyle OSB'miz içerisine getirdik. Tüm fabrikalarımızda çalışanlar İl Sağlık Müdürlüğümüzün aşı uygulama merkezinde aşılarını olabiliyor. Ayrıca mobil eşı ekipleri de fabrikalarımıza giderek aşı yapıyor. 16 Nisan Çarşamba günü OSB'miz içindeki sabit ve mobil aşı uygulama ekipleri tarafından 2 bin 380 doz aşı yapıldı. Bu hızla gidildiği takdirde kısa süre içerisinde aşı çalışmalarının ilk doz uygulaması tamamlanır."

Üretim verimliliği açısından OSB'deki aşı çalışmalarının önemli olduğunu da anlatan Nursaçan, sanayicilerin ve çalışanların aşı konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Nursaçan, aşı uygulamasının OSB içinde olmasının hastanelerdeki yoğunluğun azalmasını sağladığını, yerinde aşı uygulaması ile iş gücü kaybının da önüne geçildiğini kaydetti.