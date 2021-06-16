Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, MHP yönetimine çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, MHP il yönetimine OSB'de yaptıkları çalışmaları anlattı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP İl Başkanı Serkan Tok ve il yönetim kurulu üyeleri Nursaçan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tok, Cumhur İttifakı'nın birlik beraberliği ve daha fazla güçlenmesi için çalıştıklarını, bu amaçla meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaret programı başlattıklarını belirtti.

OSB Başkanı Nursaçan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri OSB'ye Türkiye'deki OSB'ler içinde bulunan en büyük güneş enerji santralini, modern fuar alanlarından olan Kayseri OSB -TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ni, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji ve daha pek çok önemli yatırımı kazandırdıklarını aktaran Nursaçan, "Organize Sanayi Bölgemizde al bayrağımızı en yükseğe diktik. Reel anlamda da 72 metrelik direkle en yükseğe diktik, yaptığımız eserlerle de bayrağımızı en yüksekte dalgalandırıyoruz." ifadelerini kullandı.