Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanı İncetoprak'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı ziyaretinde ülkemizin daha fazla üretmek durumunda olduğunu söyledi. Başkan Nursaçan, herkesin milletine ve memleketine karşı sorumlu olduğunu kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı ziyaret ederek il yönetimiyle birlikte hayırlı hizmetler yapması temennisinde bulundu. MHP İl Başkanı İncetoprak'a Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Tahir Nursaçan, Kayseri sanayicisinin devletine bağlı ve milletine sevdalı insanlar olduğunu söyledi. Ülkemizin daha fazla üretmek zorunda olduğunu vurgulayan Başkan Nursaçan, "Hepimizin milletimize ve memleketimize karşı sorumluluğu var. Bu sorumluluğun gereği olarak da çok çalışmalıyız" dedi.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri ve ülkemizin menfaatine olan konularda el birliği ile çalışabileceklerini kaydetti. - KAYSERİ