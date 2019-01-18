Son Dakika Haberleri: Nursal Bilgin: "Diagne Kendisine Edilen Küfürlere Dayanamamış"

Nursal Bilgin: "Diagne Kendisine Edilen Küfürlere Dayanamamış"

57 dakika önce

Diagne'nin Alanyaspor karşısında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, "Maçın başından beri Tzavellas, Diagne'nin ailesine ve çocuklarına küfür etmiş.

Nursal Bilgin:
Diagne'nin Alanyaspor karşısında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, "Maçın başından beri Tzavellas, Diagne'nin ailesine ve çocuklarına küfür etmiş. Diagne de dayanamamış ve maç sonunda tükürmüş" dedi.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda oynadıkları ve 0-0 berabere biten Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde Diagne'nin, Tzavellas'a tükürdüğü gerekçesiyle gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Bilgin, "Maçın başından beri Tzavellas, Diagne'nin ailesine ve çocuklarına küfür etmiş. Diagne de bu yüzden dayanamamış ve maç sonunda tükürmüş" şeklinde konuştu.

"Forvet arayışımız olacağını zannetmiyorum"

Bilgin, tahminen ligin ikinci yarısında oynanacak ilk 3 maçı kaçıracak olan Diagne'nin yokluğunda yeni forvet arayışı içinde olmayacaklarını ve bu durumu kadroda yapacaklarını rotasyonlarla çözeceklerini dile getirerek, "Yeni forvet arayışımız olacağını zannetmiyorum. Bu durumu kendi içimizde çözmeye çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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