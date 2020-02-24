Nursal Bilgin hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin, Kasımpaşa- Denizlispor mücadelesi sırasında tribünde kalp krizi geçirdi. Maçı takip eden Opr. Dr. Cüneyt Şelli'nin tribünde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, Denizlispor müsabakasında kalp krizi geçirdi. Lacivert-beyazlı ekibin Denizlispor ile karşılaştığı maçta tribünde müsabakayı takip eden eski sportif direktör Nursal Bilgin, mücadelenin 55. dakikasında fenalaştı. Tribünde bulunan kalp damar cerrahı Opr. Dr. Cüneyt Şelli ilk müdahaleyi yaparken, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan da sahaya ambulansın girmesi için maçı duraklattı. Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Bilgin, ambulansa bindirilirken Kasımpaşalı futbolcuların da tedirgin olduğu görüldü. - İSTANBUL