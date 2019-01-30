Nursal Bilgin: "Hayallerimiz ve Hedeflerimiz Var"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek ve Yarı Final kura çekimine katılan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kura çekimi ve transfer gündemi ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek ve Yarı Final kura çekimine katılan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kura çekimi ve transfer gündemi ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transferi hakkında konuşan Bilgin, "Bu konuda kendi kulübümden henüz bir duyum almadım. Yönetim kurulu ve başkanımız nezdinde bu işler yapılıyor" dedi.



"KASIMPAŞA'NIN FUTBOLCULARI AYRICALIKLI"



Diagne'nin başka bir takıma transferinin kayıp olmayacağını dile getiren Bilgin, "Kasımpaşa'da oynayan her futbolcu ayrıcalıklı. Diagne'nin görevi de gol atmaktır. İlk yarıda attığı 20 golle dünyanın en iyi golcüleri arasına girmiştir. Onun yerine gelecek arkadaşın ondan daha fazla atamayacağı, daha aktif olamayacağı şeklinde bir görüşümüz yoktur. Onun yerine gelecek futbolcu belki daha fazla atacaktır" şeklinde konuştu.



"HAYALLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ VAR"



Bilgin, Türkiye Kupası'nda eşleştikleri Akhisarspor için ise "Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Buna gidecek şekilde yola devam ediyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Güçlü ve sportmen olan kazansın" açıklamasını yaptı.



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-Nursal Bilgin'in açıklamaları - İstanbul

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