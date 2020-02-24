Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in hayatını kaybetmesi üzerine lacivert-beyazlı futbol takımı, Bilgin'in vefat ettiği hastaneye geldi.
Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak Beyoğlu'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nursal Bilgin, hayatını kaybetti.
Bilgin'in bir dönem görev yaptığı Kasımpaşa Futbol Takımı, maçın ardından hastaneye geldi.
Eski Kasımpaşalı futbolcular Veysel Sarı ve Karim Hafez de hastaneye gelenler arasında yer aldı.
Kasımpaşalı futbolcular ve idareciler, Bilgin ailesine taziyede bulunduktan sonra hastaneden ayrıldı.