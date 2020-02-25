Nursal Bilgin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Nursal Bilgin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika Spor

Nursal Bilgin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

14 dakika önce

Kasımpaşa-Denizlispor maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in cenazesi yarın Etiler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Nursal Bilgin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak, System.String[]

Kasımpaşa- Denizlispor maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in cenazesi yarın Etiler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Dün hayatını kaybeden Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in cenaze detayları belli oldu. Kasımpaşa- Denizlispor maçında tribünde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nursal Bilgin'in cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben Etiler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL

Kalp Krizi, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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