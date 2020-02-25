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Nursal Bilgin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
14 dakika önce
Kasımpaşa-Denizlispor maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in cenazesi yarın Etiler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
Kasımpaşa- Denizlispor maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in cenazesi yarın Etiler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Dün hayatını kaybeden Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in cenaze detayları belli oldu. Kasımpaşa- Denizlispor maçında tribünde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nursal Bilgin'in cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben Etiler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL
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