Son Dakika Haberleri: Nursen Yanmaz Umut ışığı olmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Nursen Yanmaz Umut ışığı olmaya devam ediyor

Nursen Yanmaz Umut ışığı olmaya devam ediyor

1 saat önce

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, okullarda ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile ilgili ortaöğretim okullarının okul aile birliği başkanları ile bir araya geldi.

Nursen Yanmaz Umut ışığı olmaya devam ediyor, System.String[]

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, okullarda ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile ilgili ortaöğretim okullarının okul aile birliği başkanları ile bir araya geldi.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi Nursen Yanmaz, okullarda ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin tespiti ve ihtiyaçların karşılanması noktasında neler yapıla bilinir? ne gibi etkinlikler düzenlenip destek sağla bilinir konularında okul aile birliği başkanlarıyla istişarelerde bulundu.


Nursen Yanmaz, bundan sonraki süreçte de karşılıklı bilgi alışverişinin devam edeceğini, okullara ve öğrencilere sağlanabilecek yardım konusunda dayanışma içerisinde hareket edilerek sosyal çalışmalara birlikte imza atacaklarını vurguladı. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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