NURSENA SAY TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI SEÇİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

NURSENA SAY TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI SEÇİLDİ

21.09.2022 16:41

BEYOĞLU'nda dün akşam gerçekleştirilen Miss Turkey 2022'nin finalinde 24 yaşındaki Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

BEYOĞLU'nda dün akşam gerçekleştirilen Miss Turkey 2022'nin finalinde 24 yaşındaki Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasının birincisi dün akşam Beyoğlu'nda bir otelde yapılan törenle belli oldu. Sanat, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda ünlünün katıldığı gecenin sunuculuğunu Berfu Yenenler yaptı. Can Sandıkçıoğlu, Demet Şener, Tan Sağtürk, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe, Prof. Dr. Onur Erol ve Gürhan Sayar'ın jüri üyesi olduğu Miss Turkey 2022'de 20 genç kız Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Gecenin finalinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu 24 yaşındaki 19 numaralı Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Miss World'te ülkemizi temsil edecek 1.80 boyundaki Nursena Say'a tacını geçtiğimiz yılın güzeli Dilara Korkmaz taktı.

DERECEYE GİREN GÜZELLER

Yarışmada 21 yaşındaki Aleyna Şirin Miss, Turkey 2022'nin ikinci güzeli seçildi. Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan 1.76 boyundaki Şirin ülkemizi 'Miss Universe'de temsil edecek. 23 yaşındaki Selin Erberk Gurdikyan ise Miss Turkey 2022'nin 3. güzeli seçilerek ülkemizi Miss Supranational'da temsil etmeye hak kazandı. 1.78 boyunda olan Gurdikyan, Florida International University Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.

Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, "Biz, Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek Türk kızlarını seçiyoruz. Sonuç ne olursa olsun Miss Turkey kazanacak" dedi.

REALİTY PROGRAMI OLUYOR

Öte yandan, Miss Turkey Youtube kanalından canlı yayınlanan yarışma milyonlarca kişi tarafından izlendi. Miss Turkey, bu yıl ilk defa kamp sürecini, final öncesi 20 finalistin ve yarışmanın tüm anlarını kayda aldı. Kampın ilk anlarından itibaren kayda alınan genç kızların Miss Turkey heyecanının, bir reality programı olarak ekranlara aktarılacağı belirtildi.

YORUMLAR
500
MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması LÖSEV Şanlıurfa'da lösemi hastaları ve ailelerine et dağıttı LÖSEV Şanlıurfa'da lösemi hastaları ve ailelerine et dağıttı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Nursena Say, Beyoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NURSENA SAY TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI SEÇİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:45:27. #1.13#
SON DAKİKA: NURSENA SAY TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI SEÇİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement