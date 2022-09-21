NURSENA SAY TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI SEÇİLDİ

BEYOĞLU'nda dün akşam gerçekleştirilen Miss Turkey 2022'nin finalinde 24 yaşındaki Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasının birincisi dün akşam Beyoğlu'nda bir otelde yapılan törenle belli oldu. Sanat, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda ünlünün katıldığı gecenin sunuculuğunu Berfu Yenenler yaptı. Can Sandıkçıoğlu, Demet Şener, Tan Sağtürk, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe, Prof. Dr. Onur Erol ve Gürhan Sayar'ın jüri üyesi olduğu Miss Turkey 2022'de 20 genç kız Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Gecenin finalinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu 24 yaşındaki 19 numaralı Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Miss World'te ülkemizi temsil edecek 1.80 boyundaki Nursena Say'a tacını geçtiğimiz yılın güzeli Dilara Korkmaz taktı.

DERECEYE GİREN GÜZELLER

Yarışmada 21 yaşındaki Aleyna Şirin Miss, Turkey 2022'nin ikinci güzeli seçildi. Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan 1.76 boyundaki Şirin ülkemizi 'Miss Universe'de temsil edecek. 23 yaşındaki Selin Erberk Gurdikyan ise Miss Turkey 2022'nin 3. güzeli seçilerek ülkemizi Miss Supranational'da temsil etmeye hak kazandı. 1.78 boyunda olan Gurdikyan, Florida International University Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.

Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, "Biz, Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek Türk kızlarını seçiyoruz. Sonuç ne olursa olsun Miss Turkey kazanacak" dedi.

REALİTY PROGRAMI OLUYOR

Öte yandan, Miss Turkey Youtube kanalından canlı yayınlanan yarışma milyonlarca kişi tarafından izlendi. Miss Turkey, bu yıl ilk defa kamp sürecini, final öncesi 20 finalistin ve yarışmanın tüm anlarını kayda aldı. Kampın ilk anlarından itibaren kayda alınan genç kızların Miss Turkey heyecanının, bir reality programı olarak ekranlara aktarılacağı belirtildi.