Nurten öğretmene bir ödül de Hindistan'dan

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle geçen yıl dünyadaki "En iyi 10 öğretmen" arasında gösterilen Nurten Akkuş, bu yıl da AKS Education tarafından 73 ülke 12 bin öğretmen arasından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görüldü.

Üniversitede bölümünü ikincilikle bitirdikten sonra meslek hayatına 13 yıl önce başlayan, Samsun'un Ayvacık ilçesinin ise ilk anaokulunu kuran Nurten öğretmen, yıllar içinde eğitime öğrencilerin yanı sıra veliler ve çevrede yaşayanları da dahil ederek mesleğinde fark yarattı.

Akkuş'un 10 yıl önce okulunda başlattığı, babalar başta olmak üzere amca, dede gibi erkek rollerinin eğitime aktif katılımını sağladığı, "Bana Bir Masal Anlat Baba Projesi" 45 ilde uygulanır hale geldi, köy okulundaki çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için hazırladığı "Oyuncak Kumbarası" projesi de Türkiye'de 43 ilde uygulanmaya başlandı ve birçok ödüle değer görüldü.

Daha pek çok projesiyle ülkesinde ve dünyada dikkati çeken Nurten öğretmen, geçtiğimiz yıl İngiliz Varkey Vakfı tarafından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterildi. Nurten öğretmen, dünyanın "en iyi 10 öğrentmeni" arasına giren ilk ve tek Türk öğretmen olma şansını yakaladı.

Eğitim nobeli olarak bilinen "Küresel Öğretmen" ödülünü vermek için 173 ülke ve 30 binden fazla öğretmen arasından seçilen 10 öğretmenden biri olan Akkuş'un ismi ise seçildiği tarihte Bill Gates tarafından açıklanmıştı.

Bugüne kadar Azerbaycan, Makedonya, Romanya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Çekya'dan davet alarak bu ülkelere giden Akkuş, buradaki öğretmenlere tecrübelerini aktardı.

Nurten öğretmen bu yıl da merkezi Hindistan olan ve birçok ülkede temsilcilikleri bulunan, 6 bin eğitim kurumuna danışmanlık yapan, 2016 yılından itibaren okul yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik ödül programı, eğitim çalışmaları düzenlemekte olan uluslararası bir eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından 73 ülke 12 bin öğretmen arasından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görüldü.

Akkuş, ödülünü almak için 15 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek.

Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıllık öğretmenlik hayatında yaptığı farklı projeler ile kırsal bölgelerde zevkle görevini yaptığını söyledi.

Yaptığı projelerle "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görüldüğünü anlatan Akkuş, "Çocukların ve ailelerin dünyasına etki eden bu projelerin dünyanın birçok ülkesinde uygulanması mutluluk verici. Bir kadın öğretmen olarak pek çok ulusal ödülün sahibi oldum. Geçen yıl dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren tek Türk öğretmeni oldum. Şimdi de Hindistan'da 73 ülke ve 12 bin öğretmen arasından 'Küresel Öğretmen' ödülüne layık görüldüm. Bunlar mutluluk ve gurur verici." diye konuştu.

Projelerin farklı ülkelerde de uygulandığını dile getiren Akkuş, ilk projesinin "Bana Bir Masal Anlat Baba" Projesi olduğuna işaret etti.

Baba ile çocuk arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek için yola çıkarak bu projeyi hazırladığını ifade eden Akkuş, şunları kaydetti:

"Daha sonra sadece babaların değil onun hayatına etki eden, rol olarak benimsediği kişiler de bu projeye katıldı. Bu proje ile veliler çocukları ile paydaş oldular. Bu proje ile çocuklar ile babaları arasındaki iletişim kuvvetlendi. Yaptığımız projeler birçok etki oluşturdu. Bu etkiler yurt dışına da taştı. Şu an 'Bana Bir Masal Anlat Baba' Projesi, Kanada ve Dubai de uygulanmaya başlandı. Farklı dillerde de bu projenin uygulanırlığını görmek gurur verici."

Öğretmenliğin çocukluk hayali olduğunu, işini severek yaptığını söyleyen Akkuş, bu yıl yeni bir görev yerinde bulunduğunu, önce okulunun fiziki imkanlarını iyileştirmek için çalışacağını sözlerine ekledi.