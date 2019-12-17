Nurten öğretmene 'İlham veren öğretmen' ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nurten öğretmene 'İlham veren öğretmen' ödülü - Son Dakika

Nurten öğretmene 'İlham veren öğretmen' ödülü

6 saat önce

SAMSUN'da anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle geçen yıl dünyadaki 'En iyi 10 öğretmen' arasında gösterilen Nurten Akkuş, bu yıl ise Hindistan'da AKS Education tarafından 8 bin öğretmen ve 50 ülke arasından 'Dünyanın İlham Veren Öğretmeni' seçildi.

Nurten öğretmene 'İlham veren öğretmen' ödülü, System.String[]

SAMSUN'da anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle geçen yıl dünyadaki 'En iyi 10 öğretmen' arasında gösterilen Nurten Akkuş, bu yıl ise Hindistan'da AKS Education tarafından 8 bin öğretmen ve 50 ülke arasından 'Dünyanın İlham Veren Öğretmeni' seçildi.

Salıpazarı Anaokulu Müdürü, 'Oyuncak Kumbarası', 'Bana Bir Masal Anlat Baba' gibi projeleri hayata geçiren 12 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. Yapılan değerlendirme ve elemenin ardından vakıf, en iyi 10 öğretmeni de belirledi. Vakfın açıkladığı 10 finalistten biri de Akkuş oldu. Akkuş, bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu.

Hayata geçirdiği projelerle herkese örnek olan Akkuş, yeni bir başarı daha elde etti. Bu defa da Hindistan'da AKS Education tarafından 8 bin öğretmen ve 50 ülke arasından 'Dünyanın İlham Veren Öğretmeni' seçildi. Akkuş 3 gün önce Dubai'de düzenlenen törenle ödülünü aldı.

'GURUR DUYUYORUM'

Ödülün bu yıl ilk defa verildiğini ve gururlu olduğunu söyleyen Akkuş, "Ödüle layık görülerek ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Çok büyük gurur duyuyorum. Türkiye'nin dört bir yanından sosyal medya üzerinden tebrik mesajları aldım. Bana destek olan öğrencilerime, velilerine, meslektaşlarıma ve herkese teşekkür ediyorum. Türk öğrenmenin başarısını ve gücünü dünyaya duyurmak istiyorum" dedi.


Bill Clinton, Hindistan, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:47 Kaynak: DHA
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