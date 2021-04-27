Nurullah Akçayır'dan 'Gönülden Dillenen, Yürekten Dinle'nen bir albüm - Son Dakika

Nurullah Akçayır'dan 'Gönülden Dillenen, Yürekten Dinle'nen bir albüm

27.04.2021 13:10
Nurullah Akçayır'dan 'Gönülden Dillenen, Yürekten Dinle'nen bir albüm, System.String[]

Nurullah Akçayır Uzun bir aradan sonra sevenlerinin özlemle beklediği albümü 'Yürekten Dile' tüm digital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Nurullah Akçayır Uzun bir aradan sonra sevenlerinin özlemle beklediği albümü 'Yürekten Dile' tüm digital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Dillerde olan, Yazın yağar kar başıma adlı bestesiyle türkü severlerin gönlünde taht kuran Akçayır yeni albümde yine kendi bestelerinin yanı sıra Azerbaycan, Kerkük ve Anadolu'nun değişik yörelerinden türkü ve değişlere yer verdi.

Yer yer bağlamasını konuşturduğu ezgilerde, otuza yakın müzisyen katkı sundu.

Albümün ilk klibi 'Düş de Gör ' Sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Memleketi Erzurum için seslendirdiği Ben Dadaş Oğluyam hemşerilerinin sevgi ve beğenisine mazhar oldu.

Türkü dünyası öyle derin bir denizdir ki, içine dalan bir daha geri çıkamaz. Eğer sizin yüreğiniz de bu engin denizde kulaç atmışsa Nurullah Akçayır ismine mutlaka rastlamışsınızdır. O kendini "Türkü deryasında bir damla" olarak tanımlıyor. Ancak Akçayır, 40 yıllık sanat hayatında; türkülerle bir akıp çağlayan oldu, hatta kendisi de bir türkü oldu.

Sevenleri ondan uzun süredir hasretle yeni bir albüm bekliyordu. Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Nurullah Akçayır, on yıllık bir aranın ardından yeni albümü Yürekten Dile'yi türkü severlerle buluşturdu. Sevenlerinin özlemle beklediği albüm tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Gönül Telimizi Titreden Bir Çalışma

Yürekten Dile, adıyla müsemma bir albüm. Hem sanatçı hem de sevenleri bu albümü öylesine yürekten dilemiş olmalı ki; ortaya gönül telimizi titreten böylesine özel bir çalışma çıkmış.

Yürekten Dile, türkü severlerin sanatçıdan ısrarlı istekleri doğrultusunda bir buçuk yıl süren hummalı ve titiz bir çalışmanın sonucunda vücut bulmuş. 15 Türkü'den oluşan albüm dinleyicilerin beklediğine değecek bir çalışma. Türkü formunda besteleri kulaklara pelesenk olan Erzurumlu sanatçının bu albümde dört yeni eseri de yer alıyor. Albümün çıkış eseri ise Düş de Gör oldu ve dinleyiciden büyük beğeni topladı.

Neşet Ertaş'tan Aşık Veysel'e, Kerkük'ten Urfa'ya

Yürekten Dile de Nurullah Akçayır, bizi Kerkük'ten Azerbaycan'a, Erzurum'dan Urfa'ya geniş bir coğrafyada dolaştırıyor. Albümde Neşet Ertaş, Aşık Veysel ve Ali Ekber Çiçek gibi birbirinden değerli ozanlarımızın eserlerine de yer veren sanatçı, her zaman olduğu gibi türkülerimizi eğip bükmeden, ruhunu bozmadan kendine has berrak ve temiz tarzıyla seslendirmiş. Her şeyin umarsızca tüketildiği bir çağda türkülerimizin zarar görmesine izin vermemiş, adeta üzerlerine titremiş.

Yürekten Dile'nin müzikal altyapısını hazırlarken çok ince eleyip sık dokuyan sanatçı, birbirinden değerli saz üstatlarıyla birlikte çalışmış. Bir de sürpriz yapan Akçayır, değerli sanatçı Erol Parlak ile Konma Bülbül Konma türküsünde birlikte düet yapmış. Aynı zamanda çok iyi bir virtüöz olan sanatçı albümde tar, divan sazı ve çöğür çalarak kendi gönül nağmelerini tellere dökmüş.

Eşsiz Erzurum Türkülerini de Dadaşça söylemiş, buram buram Erzurum kokan bir albüm ortaya çıkarmış. Anadolu'nun sesi, nefesi olmuş.

Nurullah Akçayır'ın Ustalık Eseri

Yürekten Dile albümü; gerek seçilen eserler, gerek emek veren sanatçılar gerekse Nurullah Akçayır'ın 40 yıllık tecrübesiyle vücut bulduğundan bu çalışmaya sanatçının ustalık eseri demek yanlış olmaz. Albüm uzun yıllar keyifle dinlenecek arşivlik bir eser. Yürekten Dile albümü, her şeyin özünü yitirdiği, giderek sentetikleştiği bu çağda, bize gerçekliği hatırlatacak. Türkülerin buram buram yaşanmışlık kokan mis gibi kokularını yüreğimize zerk edecek, bizi o geniş gönül coğrafyasında dolaştıracak.

Tüm dijital platformlarda

Fiziki olarak yayınlanmayan Albüm tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Tüm türkü dostları için altın niteliğindeki bu eserleri Nurullah Akçayır'ın Youtube kanalından ve diğer müzik platformlarından dinleyebilirsiniz. - ERZURUM

Nurullah Akçayır'dan 'Gönülden Dillenen, Yürekten Dinle'nen bir albüm
Nurullah Akçayır'dan 'Gönülden Dillenen, Yürekten Dinle'nen bir albüm
Nurullah Akçayır'dan 'Gönülden Dillenen, Yürekten Dinle'nen bir albüm
Nurullah Akçayır'dan 'Gönülden Dillenen, Yürekten Dinle'nen bir albüm

Nurullah Akçayır, Azerbaycan, Erzurum, Kerkük, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Nurullah Akçayır'dan 'Gönülden Dillenen, Yürekten Dinle'nen bir albüm - Son Dakika Magazin


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