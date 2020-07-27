Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası'nda hem kadınlarda hem erkeklerde zirve...

Takım halinde başarıya ulaşan sporcular, müsabakalar sonrasında düzenlenen tören ile kupalarını aldı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şube Sorumlusu Gürsel Özyurt, Mutluyuz, çok başarılı geçtiğini düşünüyorum. Sporcularımız için de pandemi dönemi sonrası hem yönetimimiz, hem antrenörlerimiz, hem sporcularımız için moral ve motivasyon oldu dedi.

- Bursa