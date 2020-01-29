Nuruosmaniye Camisi'nin duvarında is oluşturan iş yerine ceza - Son Dakika

Sultan I. Mahmut tarafından inşa ettirilen Nuruosmaniye Camii'nin duvarlarında is oluşmasına sebep olan iş yerine cezai işlem uygulandı.



Fatih Çemberlitaş semtinde Sultan I. Mahmut tarafından inşa ettirilen Nuruosmaniye Camii'nin altında bulunan bir iş yerinden yükselen dumanların tarihi caminin duvarlarında is oluşturmuş, bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı duvarın görüntüleri ise tepki çekmişti.



Yaşanılanları tarihi camiye saygısızlık olarak gören vatandaşlar işletme hakkında, harekete geçilmesini istemiş, esnaf ise yaşanılan durumun iş yerinin bacasının teknik bir arızasından dolayı kaynaklanmış olabileceğini belirtmişti. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fatih Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fatih İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri işyeri üzerinde çalışma başlattı.



Ekiplerin yaptığı incelemelerde iş yerinin işletme ruhsatının olduğu ve 22 Ocak günü oluşan havalandırma sistemindeki arızanın 23 Ocak günü teknik servis tarafından giderildiği belirlendi. İşyeri denetimlerde havalandırma sisteminin sürekli açık tutulması ve bacanın periyodik olarak kontrollerinin yapılması konusunda uyarıldı. Ayrıca işyerine Maliye tarafından fiş ve faturadan dolayı bin 750 TL, Fatih İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce de genel işlemlerden dolayı 5 bin 570 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.



Nuruosmaniye Camii, iki kapılı geniş bir dış avlu ile çevrilidir. Medrese, imaret, kitabhane, muvakkit odası, sebil, çeşme gibi müştemilatı ile çevresinde dükkanları ve hanı vardır. Barok üslübun etkisiyle meydana gelen bu karekteristik camiin iç avlusu, klasik plan esasından bütünüyle ayrılmış olup yarım, daire şeklinde 12 sütün üzerine oturan 14 kubbesi bulunmaktadır. Caminin asıl iç kısmı kare plan üzerine yapılmıştır ve mihrabı çıkıntılıdır. Çapı hayli geniş olan yüksek kubbe, duvarlar üzerine oturan kemerler tarafından taşınmaktadır. Cami beş sıra halinde 174 pencere tarafından aydınlatılmaktadır ki, bu pencereler camiye fazlaca bir aydınlık sağlamaktadır. Pencereler alçıdan ve Barok stilindedir.



Kubbesinde Nur Suresi'nin 35. ayeti ve kubbe kemerlerinde Fetih Suresi Fetih Suresi yazılıdır. - İSTANBUL