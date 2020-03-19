Nuruosmaniye ve Küçük Ayasofya camileri dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nuruosmaniye ve Küçük Ayasofya camileri dezenfekte edildi - Son Dakika

Nuruosmaniye ve Küçük Ayasofya camileri dezenfekte edildi

6 saat önce

Nuruosmaniye ve Küçük Ayasofya camileri dezenfekte edildi.

Nuruosmaniye ve Küçük Ayasofya camileri dezenfekte edildi, System.String[]

Nuruosmaniye ve Küçük Ayasofya camileri dezenfekte edildi.

Fatih Belediyesi yeni nesil koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amaçlı çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, oluşturulan 5 ekip ve toplam 16 kişilik ilaçlama personeliyle ilçede bulunan valilik, kaymakamlık, kamu binaları, okulları, camiler, kiliseler, sinagog ve havra, müzeler, kütüphaneler, alt geçitler, oyun parkları, sokaklar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları dezenfekte ediyor.

Ekipler son olarak Nuruosmaniye ve Küçük Ayasofya camilerinde dezenfekte çalışmaları yürüttü.

6 kişiden oluşan ekip her iki caminin iç kısmı, şadırvan, tuvaletler ve avlusunu dezenfekte etti.

Ekiplerin kullandığı dezenfektanın Sağlık Bakanlığı onaylı, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu ve insan ve hayvanlara zarar vermediği öğrenildi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Fatih Belediyesi, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:46 Kaynak: AA

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