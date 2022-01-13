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Nurus, kendi kargo uçağını üretecek - Son Dakika

Nurus, kendi kargo uçağını üretecek

13.01.2022 11:40

ANKARA'da, 1927'de küçük marangoz atölyesinde faaliyete başlayıp, bugün 50 ülkeye ofis mobilyaları ihraç eden Nurus, kendi kargo uçağını üretmeye hazırlanıyor.

ANKARA'da, 1927'de küçük marangoz atölyesinde faaliyete başlayıp, bugün 50 ülkeye ofis mobilyaları ihraç eden Nurus, kendi kargo uçağını üretmeye hazırlanıyor. Nurus Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Renan Gökyay, kargo uçağı projeleri olduğunu belirterek, "Kargo uçağı yaklaşık 300 kilo yük taşıma kabiliyetinde olacak. 10-12 metre kanat açıklığında olacak, insansız çalışacak, fosil yakıtlı motora sahip olacak. Sivil kargo taşıma amaçlı, çok kısa ve toprak pistlere inip kalabilen kargo uçağı olacak. Uçabilecek ilk modeli 16 ay içinde elimize alabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.

Nurus, Ankara'da 1927 yılında marangoz ustası Nurettin Kunurkaya tarafından marangoz atölyesi olarak kuruldu. Nurettin Usta'nın kısaltması olan 'Nurus' 1988'den bu yana 3'üncü kuşak tarafından yönetiliyor. Ev mobilyası üretimi ile faaliyetine başlayan şirket, 1974 yılından sonra ofis mobilyası üretimine yönelerek, bu alanda adını duyurdu. Şimdi Ankara'nın Sincan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde 45 bin metrekarelik alanda teknolojik üretim tesisine sahip şirket, üretimin yüzde 40'lık kısmını İngiltere'den Hindistan'a, İtalya'dan Malezya'ya, Hollanda'dan Yeni Zelanda'ya kadar 50 ülkeye ihraç ediyor. Pandemi öncesi yeni yatırım kararları alan firma, ihtiyaçlarının yüzde 95'ini kendi karşılayabilen, dikey entegre teknoloji şirketine dönüştü. Nurus'un yatırımlarının toplamı bu yıl itibarıyla 10 milyon euro oldu.

Sincan OSB'deki teknolojik üretim tesisinde ofislerdeki çalışma ve sosyal hayatı tasarlayan firma, üretim tesisinde basın gezisi düzenledi. Basın turunda Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, Başkan Yardımcısı ve Baştasarımcı Renan Gökyay, firmanın Türkiye Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Celal Korkut da yer aldı. Başkan Yardımcısı Renan Gökyay, 1927 yılında Ankara'da 'Nurettin Usta' tarafından kurulan marangoz atölyesinde başlayan Nurus'un başarılarını, yatırımlarını ve gelecek hedeflerini anlattı.

'OFİS GÖÇÜNE TALİBİZ'

Renan Gökyay, kamu bankaları, SPK ve BDDK gibi düzenleyici kuruluşların merkezlerinin taşınması beklenen İstanbul Finans Merkezi'nin bu yılın ortalarında açılacağını söyleyerek, "Şu anda İstanbul'da 4,5 milyon metrekare kullanılan ofis varken, 3,5 milyon metrekare boş ofis alanı var. İstanbul Finans Merkezi ise 1,8 milyon metrekare civarında. Yaşanacak büyük ofis göçünün ilk aşamasında yani kamu bankalarının gelmesi ile 800 bin metrekarelik bir alan dolacak. Bu hacimde bir taşınmadan ötürü biz buna 'büyük ofis göçü' diyoruz. İstanbul Finans Merkezi'yle birlikte hayata geçecek Türkiye'nin en büyük ofis göçüne inovasyon kapasitemiz, teknoloji üretim yeteneğimiz ve yerli gücümüz ile talibiz. Nurus olarak bugün geldiğimiz noktada işimize muktedir olduğumuzu, inovasyon yapabilme kabiliyetiyle son teknoloji üretim yapabildiğimizi ve pazara sunduğumuz son derece kaliteli ofis mobilyaları ile bu çaptaki bir ofis göçüyle ortaya çıkacak mobilya ihtiyacına talip olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.

'ASKERİ UÇAKLARA FIRLATMA KOLTUĞU YAPIYORUZ'

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökyay, 35 milyon euro konsolide ciroları ile ciddi nakit üretme kabiliyetine sahip olduklarını kaydedip, "2022'de ise ciromuzu döviz bazında yüzde 40'tan fazla büyütmeyi amaçlıyoruz. İhracat tarafında da oldukça güçlüyüz, ihracat oranımızı yüzde 60'a çıkardığımız yılları gördük. 35 ülkeye ihracat yaparken, bugün 50'ye çıkardık. Orta Doğu'dan ve Afrika kıtasından birçok ülkeyi ihracat listemize ekledik. Bir ofis mobilya üreticisi olarak biliniyoruz, öte yandan hava yollarına özel uçak koltuğu, askeri uçaklara fırlatma koltuğu gibi farklı teknolojiler de geliştiriyoruz. Ayrıca birçok hastanede gördüğümüz, özellikle Ankara'da hastanelerde yaygın kullanılan Covid-19 test kabinlerini ürettik. 'Temiz oda' olarak geçen bu kabinler; mikron düzeyinde temizlenmiş, filtrelenmiş olarak faaliyet gösteriyor. Orada yüksek basınçlı hava akışının hızını, çok ani filtre sistemleri ile düşürüp normalde 2-3 hafta dayanacak ultra HEPA filtrelerin günlerce dayanmasını sağladık. Bunların hepsi birer icat" dedi.

'KENDİ KARGO UÇAĞIMIZI ÜRETECEĞİZ?

Kompozitin öncü olduğu denizcilik, havacılık projeleri kapsamında denizde, havada, karada giden araçlar için malzeme geliştirdiklerini belirten Gökyay, "Özellikle havacılıkta projelerimiz var, küçük uçaklar. Hayalimiz olan insansız büyükçe bir kargo uçağı projemiz var. Hayalimizdeki kargo uçağı yaklaşık 300 kilo yük taşıma kabiliyetinde olacak. Yaklaşık 10-12 metre kanat açıklığında olacak, insansız çalışacak, fosil yakıtlı bir motora sahip olacak. Sivil kargo taşıma amaçlı, çok kısa ve toprak pistlere inip kalabilen bir kargo uçağı olacak. Uçabilecek ilk modeli yaklaşık 16 ay içinde elimize alabileceğimizi öngörüyoruz. Mobilya üretiminde yurt dışından almak zorunda kaldığımız çok sayıda parçayı kendimiz üretebilmek amacıyla önce bunların makinelerini ürettik ardından ihtiyacımız olan parçalara yöneldik. Bu cesaretimiz Nurus'un parça temini ve ürün sürekliliği konusunda çok daha özgür ve güçlü olmasını sağladı" diye konuştu. Gökyay, kompozit malzemeler alanında yaptıkları çalışmaların dron imalatında, uçak gövdesi imalatında kullanıldığı gibi otomotiv sektöründe karavanlarda da kullanıldığına dikkat çekti.

'ÇİN'E TEKNOLOJİ SATAN TEK TÜRK ŞİRKETİ OLDUK'

Renan Gökyay, yenilenen İstanbul Atatürk Kültür Merkezi için 4 binden fazla özel tasarım koltuk, İstanbul Havalimanı'nda da 32 bin yolcu dinlenme koltuğunu ürettiklerini kaydetti. Gökyay, kuruluşundan bu yana Ankara'yı üretim merkezi olarak seçtiklerini belirterek, geliştirdikleri tasarımlarla uluslararası alanda 4 büyük ödülün sahibi olduklarını hatırlattı. Gökyay, "Bugüne kadar aldığımız 60'tan fazla ulusal ve uluslararası tasarım ödülü başarımızı kanıtlıyor. Yaptığımız çalışmalar ile teknoloji üssü olmayı hedefliyoruz. Kalabalık ofisler için ürettiğimiz 'Akustik Pod Calma' isimli ürünümüz, tam bu hedefimizin bir sonucu oldu. Bu ürünümüzün patentini ve teknolojisini Çinliler satın aldı. Böylece Nurus, Çin'e teknoloji satan tek Türk şirketi olmayı başardı. Bu ürün Avustralya'dan Hollanda'ya kadar birçok ülkeye satıldı. Ofislerde özellikle bugünlerde sıkça katıldığımız online toplantılarda yaşadığımız ses sorununa da çözüm sağlayan, ileri teknoloji ses geçirmeyen izole bir kabin ürettik" dedi.

MESLEK LİSESİ MEZUNU, MÜHENDİS EKİBİYLE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Nurus, sağladığı iş gücü ile de dikkat çekiyor. Meslek lisesi mezunu olan Ahmet Can Yiğitbaşı, mühendislerin de görev yaptığı kalıphane biriminde sorumlu olarak çalışıyor. Lisede aldığı eğitimin ardından kendisini geliştiren ve kalıp tasarımları yapan Yiğitbaş, 2005 yılında Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduğunu belirterek, "Burada kalıp tasarımları yapıyorum. Ofis mobilyalarının plastik aksanlarının burada kalıplarını yapıyoruz. Meslek lisesinden mezun olan arkadaşlara tavsiyem; işlerine dört elle sarılıp azmetsinler, başaracaklarına inansınlar" dedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLİĞİNDEN PROGRAM YAZIMINA

Önceki mesleği güvenlik görevliliği olan Murat Şahin (26) ise "Lise mezunuyum, daha önce birçok iş yaptım. Burada kurulan eğitim merkezinde eğitim gördüm, buraya geldim. Burada kendimi geliştirdim. Daha önce güvenlik görevlisiydim, burada program yazıyorum. Yaptığım işten gayet memnunum. Mühendisler ile beraber çalışıyoruz" diye konuştu.

KALIP MAKİNESİNE TASARIMCISININ ADI VERİLDİ

Ayrıca kalıp parçalarını işlemek için tasarlanarak Nurus'ta üretilen 'Aşkın' isimli makine de adını, makineyi tasarlayan Aşkın Ayhan'dan alıyor. 'Aşkın' kalıp parçaları işliyor, bu kalıplar koltuk üretimi için plastik enjeksiyon makinelerinde kullanılıyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Şaduman UNUTMAZ- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, (DHA)-

Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek
Nurus, kendi kargo uçağını üretecek

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İstanbul, Hollanda, İhracat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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