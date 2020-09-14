VAN Nurzelal, bahçede bulduğu yavru kedilere şırıngayla süt verdi - Son Dakika

VAN Nurzelal, bahçede bulduğu yavru kedilere şırıngayla süt verdi

Nurzelal, bahçede bulduğu yavru kedilere şırıngayla süt verdiVAN'ın Erciş ilçesi Latifiye Mahallesi'nde 5 gün önce dünyaya gelen 4 yavru kedinin anneleri ortadan kayboldu.

Nurzelal, bahçede bulduğu yavru kedilere şırıngayla süt verdi

VAN'ın Erciş ilçesi Latifiye Mahallesi'nde 5 gün önce dünyaya gelen 4 yavru kedinin anneleri ortadan kayboldu. Bahçelerinden kedi sesi geldiğini duyan Nurzelal Peköz (18), yavru kedilere sahip çıktı. Kedileri evde şırıngayla süt vererek besleyen Peköz, daha sonra belediye ekiplerine teslim etti.

Erciş ilçesine bağlı Latifiye Mahallesi'nde yaşayan Paköz ailesi, 5 gün önce bahçeden kedi sesi geldiğini duydu. Bahçeye giden Nurzelal Peköz, yeşillikler arasında 4 yavru kedi buldu. Bir süre yavru kedilerin annesini arayan Paköz, bulamayınca yavruları eve götürdü. Eczaneden aldığı şırınga ile yavru kedileri 5 gün besleyen Nurzelal Peköz, daha sonra belediye ekiplerini haber verdi. Kedileri alan belediye ekipleri, Van'daki hayvan barınağına götürdü.

ŞIRINGA İLE SÜT VERDİ

Üniversite sınavlarına hazırlanan Nurzelal Peköz, "Bir sabah bahçeden kedi sesi geldiğini duydum. Hemen sesin geldiği yere doğru gittim. Daha birkaç günlük 4 tane kedi yeşiliklerin arsında duruyordu. Bir süre annelerini aramaya başladım ve bulamayınca köpekler zarar vermesin diye eve götürdüm. Kediler çok küçük, daha gözlerini bile dünyaya açmamışlardı. Gidip eczaneden bir şırınga alıp, minik kedileri süt ile beslemeye başladım. Erciş Belediyesi ekiplerini arayıp kedileri almalarını söyledik. Onlar da hemen gelip minik kedileri alıp, Van'daki hayvan barınağına götürdüler" dedi.

VAN Nurzelal, bahçede bulduğu yavru kedilere şırıngayla süt verdi

Erciş, Kedi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN Nurzelal, bahçede bulduğu yavru kedilere şırıngayla süt verdi - Son Dakika

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