Nusabin'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Nusaybin Belediyesi koronvirüs tedbirleri kapsamında 3 dilde 'Evde kalın' çağrıları yapılıyor.

Belediye hoparlöründen Türkçe, Kürtçe ve Arapça 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların evlerinden çıkmamasının yasaklandığı belirtildi.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler ise kırsal mahallelerde denetimlerini sürdürüyor.