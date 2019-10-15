Son Dakika Haberleri: Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı

Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı

1 saat önce

Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındıMARDİN - Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye eş başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye eş başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamından sabah saatlerinde Nusaybin Belediyesine gelen polis ekipleri binada arama yaptı. Daha sonra Nusaybin Belediye Eş Başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Alkan'ın evine giden polis ekipleri evlerde arama yaptı. Yapılan aramaların ardından Nergiz, Kut ve Alkan gözaltına alındı.

Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı

Semire Nergiz, Ferhat Kut, Nusaybin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nusaybin belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı
HDP'li Nusaybin Belediye Başkanına terörden gözaltı Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı! Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:52:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]