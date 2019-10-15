Nusaybin belediye başkanı hdp'li semire nergiz, yardımcısı ferhat kut ile belediye meclis üyesi...
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Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz, yardımcısı Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı. Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:26 Kaynak: DHA
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