Son Dakika Haberleri: Nusaybin belediye başkanı hdp'li semire nergiz, yardımcısı ferhat kut ile belediye meclis üyesi...
Son Dakika Güncel Nusaybin belediye başkanı hdp'li semire nergiz, yardımcısı ferhat kut ile belediye meclis üyesi...

Nusaybin belediye başkanı hdp'li semire nergiz, yardımcısı ferhat kut ile belediye meclis üyesi...

1 saat önce

Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz, yardımcısı Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

MARDİN- Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz, yardımcısı Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı

Nusaybin belediye başkanı hdp'li semire nergiz, yardımcısı ferhat kut ile belediye meclis üyesi...

Halkların Demokratik Partisi, Semire Nergiz, Ferhat Kut, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:26 Kaynak: DHA
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Nusaybin belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı
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