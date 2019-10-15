Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:12
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