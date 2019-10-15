Son Dakika Haberleri: Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı

Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı

25 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı.

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Halkların Demokratik Partisi, Nusaybin, Mardin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:12 
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