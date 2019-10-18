Son Dakika Haberleri: Nusaybin Belediye Başkanlığı'na görevlendirme (2)
Son Dakika Güncel Nusaybin Belediye Başkanlığı'na görevlendirme (2)

Nusaybin Belediye Başkanlığı'na görevlendirme (2)

1 saat önce

VALİLİKTEN AÇIKLAMAMardin Valiliği'nce HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen görevlendirmeyle ilgili açıklama yapıldı.

Nusaybin Belediye Başkanlığı'na görevlendirme (2), System.String[]

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği'nce HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen görevlendirmeyle ilgili açıklama yapıldı. Kaymakam Mehmet Balıkçılar'ın Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Ekim 2019 günü Nusaybin ilçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalanarak gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Belediye Meclis Üyesi Ferhat Kut isimli şahıslar 17 Ekim 2019 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Tutuklanan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz. Anayasa'nın 127. ve 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri uyarınca 17 Ekim 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."


Halkların Demokratik Partisi, Semire Nergiz, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:53 Kaynak: DHA
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