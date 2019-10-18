Son Dakika Haberleri: Nusaybin Belediye Başkanlığına Nusaybin Kaymakamı Balıkçılar atandı
Son Dakika Güncel Nusaybin Belediye Başkanlığına Nusaybin Kaymakamı Balıkçılar atandı

Nusaybin Belediye Başkanlığına Nusaybin Kaymakamı Balıkçılar atandı

38 dakika önce

Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı.

Nusaybin Belediye Başkanlığına Nusaybin Kaymakamı Balıkçılar atandı, System.String[]

Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Semire Nergiz, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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HDP'li Nusaybin Belediyesine kayyum atandı
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