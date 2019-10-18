Nusaybin Belediye Başkanlığına Nusaybin Kaymakamı Balıkçılar atandı
38 dakika önce
Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı. Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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