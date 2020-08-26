Nusaybin belediyesi, Covid-19 hastaları için plazma iletişim hattı kurdu - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının plazma ihtiyacı için Nusaybin Belediyesi iletişim ve whatsApp hattı kurdu.

Son günlerde Covid-19 hastalığına yakalanan vatandaşların plazma ihtiyacı olması nedeniyle belediye kan vermek isteyen ve kan ihtiyacı olan vatandaşlar için köprü görevi yapacak bir adım attı. 'Var mısın bir can yaşatmaya' sloganıyla yapılan çalışmada, Covid-19 hastalığını geçirip iyileşen ve plazma tedavisi için kan vermek isteyen vatandaşlar ile kan ihtiyacı olan vatandaşların Nusaybin Belediyesi tarafından belirlenen telefonla irtibata geçerek kayıt oluşturmaları gerektiği bildirildi.

Nusaybin Belediyesine bağlı sağlık birimi tarafından kayıt sonrası plazma tedavisi için kan vermek isteyen ve kan ihtiyacı olan hastaların iletişimi sağlanacağı ve gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendirileceği ifade edildi. - MARDİN