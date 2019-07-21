Son Dakika Haberleri: Nusaybin Belediyesi gençlik koşusu düzenledi
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Nusaybin Belediyesi gençlik koşusu düzenledi

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesi spor birimi tarafından gençlik koşusu düzenledi.

Nusaybin Belediyesi gençlik koşusu düzenledi, System.String[]
Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesi spor birimi tarafından gençlik koşusu düzenledi.

Midyat yolundan düzenlenen koşunun startı DSİ barajı girişinde verildi. Koşu, şehir stadyumu yakınlarında sona erdi. Koşuda erkeklerde Emrullah Kavak birinci, Samet Alav ikinci, Kahraman Acar üçüncü olurken kızlarda ise Şükran Yağız birinci, Elif Kınaş ikinci ve Sultan Atay üçüncü oldu. - MARDİN
Nusaybin, Midyat, Mardin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
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