Nusaybin Belediyesi gençlik koşusu düzenledi
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesi spor birimi tarafından gençlik koşusu düzenledi.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
'in Nusaybin
İlçe Belediyesi spor
birimi tarafından gençlik koşusu düzenledi. Midyat
yolundan düzenlenen koşunun startı DSİ barajı girişinde verildi. Koşu, şehir stadyumu yakınlarında sona erdi. Koşuda erkeklerde Emrullah Kavak
birinci, Samet Alav ikinci, Kahraman Acar üçüncü olurken kızlarda ise Şükran Yağız birinci, Elif Kınaş ikinci ve Sultan Atay üçüncü oldu. - MARDİN
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