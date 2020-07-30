Nusaybin Belediyesi Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artırdı - Son Dakika

Nusaybin Belediyesi, halk sağlığının korunması, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması için Kurban Bayramı öncesi market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.
Nusaybin Belediyesi gıda kontrol ekipleri, özellikle market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerinde denetim gerçekleştiriyor.
Ekipler, tatlıların üretim aşaması, çalışanların maske takıp takmaması, kılık kıyafetlerinin temizliği, hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihi gibi konularda incelemelerini sürdürüyor.